ليبيا – صرح عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز أن مجلس نواب طرابلس ومجلس الدولة وحكومة الوفاق هم فقط من يمثلون الشرعية الوحيدة لليبيا على حد زعمه، معتبراً أن إيطاليا تلعب دوراً مشبوها بين الأطراف الليبية.

دبرز في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال إن مجلس النواب الموازي في طرابلس ومجلس الدولة وحكومة الوفاق هذه الأجسام الثلاثة المتواجدة بالعاصمة طرابلس هي الممثل الشرعي الوحيد لدولة ليبيا كما نص عليه الاتفاق السياسي، مؤكداً أن :”لا بد لي أن أنوه هنا على الدور المزدوج الذي تقوم به دولة إيطاليا من خلال توجيهها الدعوة للانقلابي حفتر لزيارتها”.

وإدعى بأن هناك اعتقاد سائد أن الايطاليين يقومون بدور مشبوه وغير صادقين في التعامل مع الملف الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا تربطها اتفاقيات دولية مع دول عدة منها الجزائر والسودان وغيرها، متسائلاً “هل ينبغي لنا أن نستشير ايطاليا مثلا في عقد اتفاقيات ثنائية مع دول صديقة وشقيقة”.

وردا على سؤال حول رفض أيطاليا للاتفاقية الأمنية بين تركيا وليبيا قال دبرز إن :”هذا الاعتراض هو تدخل في الشأن الليبي الخاص خاصة وأننا لم نسيئ إلى دولة ايطاليا او إلى امنها نستغرب جداً من هذه التصرفات غير المسؤولة وهذا يعتبر خرقا كبيرا جدا كون ذلك يصنف بمواقف موازية ضد شرعية دولة ليبيا وقد ينتج عنه تصدع في العلاقات الثنائية”.

وحول أهمية دعوة إيطاليا للقائد العام للجيش المشير حفتر لزيارة روما وماذا ستطلب، أوضح دبرز: “أظن انها لن تخبره بشيء جديد بقدر ما تريد أن توصل رسالة لحكومة الوفاق أننا غير راضيين على التقارب التركي الليبي”.