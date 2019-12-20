انجلترا – أعلن قصر باكينغهام اليوم الجمعة، نقل الأمير فيليب زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية إلى المستشفى كتدبير احترازي لعلاج حالة مرضية سابقة.

ولفت قصر باكينغهام إلى أن الأمير فيليب دوق أدنبره البالغ 98 عاما، سافر من نورفولك هذا الصباح إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن للخضوع للمراقبة وتلقي العلاج في إطار حالة سابقة”.

وكان الأمير فيليب، قرر عام 2017 اعتزال المهام الملكية، وأيدت الملكة إليزابيث الثانية قراره.

وتخلى الأمير فيليب في فبراير الماضي طوعا عن رخصة قيادة السيارة، بعدما نجا من حادث سير دون إصابات، حيث انقلبت سيارة من نوع لاندروفر كان يقودها بعد اصطدامها بسيارة أخرى في 17 يناير قرب بلدة ساندرينغهام شرقي إنجلترا.

يذكر أن الأمير فيليب قام خلال نشاطه بـ637 زيارة فردية إلى 143 دولة في العالم وألقى ما يزيد عن 5 آلاف كلمة، وألّف 14 كتابا.

المصدر: رويترز