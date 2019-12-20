ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن الوضع في ليبيا قد يؤدي إلى حالة طوارئ إنسانية جديدة.

دي مايو وفي حديث للصحفيين على هامش الاحتفال بالذكرى 25 لمركز الأمم المتحدة العالمي للخدمات في مدينة برينديزي الإيطالية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أضاف:”اليوم كان فرصة لإعادة تأكيد دعم إيطاليا للأمم المتحدة وطلب الحد الأقصى من الدعم لحل الأزمة الليبية في الوقت المناسب”،مشيرًا إلى أن مبعوثًا خاصًا إلى ليبيا سيتم تعيينه خلال الأيام القادمة، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع: “خلال الأسابيع المقبلة، سألتقي الجنرال خليفة حفتر، وسنعقد اجتماعات ومحادثات هاتفية مع وزراء خارجية الدول التي لها نفوذ في ليبيا”، موضحا أنه أجرى بالفعل محادثات هاتفية مع نظرائه في تركيا والسعودية بينما من المقرر إجراء محادثات مع النظراء الأوروبيين خلال الساعات القادمة.

وأشار دي مايو إلى أن نية روما هي تعزيز بعثة الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن يقودها الممثل السامي الجديد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من أجل التمكن من التوصل لوقف لإطلاق النار أو على الأقل هدنة بين الطرفين في ليبيا.