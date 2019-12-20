انجلترا – أعلن ليفربول، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المهاجم الياباني، تاكومي مينامينو (24 عامًا)، قادمًا من ريد بول سالزبورج النمساوي.

وبحسب الموقع الرسمي للريدز، فإن مينامينو سيصبح لاعبًا رسميًا بالفريق، بدءًا من يناير/كانون ثان المقبل، بعدما اجتاز الكشف الطبي، وأنهى الاتفاق على الشروط الشخصية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولم يعلن ليفربول أي تفاصيل بخصوص عقد اللاعب، الذي سيرتدي القميص رقم 18.

وقال مينامينو، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد، عقب التوقيع: “كان حلمي أن أصبح لاعبا في ليفربول، ولا أصدق أنه أصبح حقيقة”.

وأضاف: “اللعب في البريميرليج كان أحد أهدافي، فهو الدوري الأقوى في العالم.. توقعت إذا مضت مسيرتي كلاعب كرة قدم بسلاسة، يومًا ما سأكون قادرًا على اللعب في الدوري الإنجليزي”.

وتابع: “لكني لم أعتقد أبدًا أنني سأتمكن من اللعب في ليفربول، لذا أنا سعيد حقًا بذلك”.

وشارك مينامينو في 199 مباراة مع سالزبورج، حيث سجل 64 هدفًا، كما خاض 22 مباراة مع منتخب اليابان.