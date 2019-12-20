ليبيا – قال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني اللواء فرج المهدوي إن هناك تنسيقاً كاملاً بين مختلف قطاعات الجيش، وفي مقدمتها القوات الجوية،مشيراً إلى أن قواته قادرة على تدمير أي هدف يهدد البلاد أو يمنع جيشها الوطني من استكمال معركته لـتطهير وتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية.

اللواء المهداوي أبرز في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة أن قواته قادرة على صد أي عدوان تركي،موضحا أن القوتين الجوية والبحرية الليبية تتعاونان مع البحرية اليونانية لرصد تحركات السفن المنطلقة من الموانئ التركية على مدار الساعة، متوعداً بـالتعامل الفوري مع أي سفينة يُشتبه في توجهها إلى مدن الغرب الليبي وتحديداً مصراتة وطرابلس.

وقال بهذا الخصوص:”إغراق هذه السفن، وإن كان ليس بالهدف الصعب على القوتين البحرية والجوية، لكن يظل الخيار الأفضل توقيفها، ومصادرة ما تحمله”

وتابع: “سيثبت توقيف هذه السفن المشبوهة للعالم جدية تحذيراتنا، وأحاديثنا عن قيام تركيا بنقل السلاح والعناصر الإرهابية من (دواعش) وغيرهم إلى ليبيا”.

ورأى المهدوي أن أخطر تداعيات الاتفاقيات الموقعة أخيراً بين السراج وتركيا، هو أنها تسمح بفتح معبر جديد، تدفع من خلاله أنقرة بمزيد من الأسلحة والعناصر الإرهابية مما يهدد تقدم جيشنا الوطني في معركته بطرابلس، منوهاً إلى أن عدم فرض البحرية سيطرتها على السواحل الليبية كافة يجب ألا يدفع البعض للاستهانة بقدراتها على التعامل مع أي خطر تتعرض له ليبيا.

وزاد المهدوي موضحاً: “من منطلق إيماننا بقدراتنا وقوتنا، فضلاً عن الخبرات والكفاءات التي نضمها بصفوفنا، أصدرنا تحذيراتنا باستهداف وإغراق أي سفينة تهدد أمننا القومي”، مشدداً على أن السفن المحملة بالسلاح، أو العناصر البشرية الإرهابية ومنصات الحفر، وما تتبعها من سفن التنقيب هي فقط التي ستكون هدفاً مشروعاً لقواتنا البحرية”

وفي سياق ذلك، أبرز المهدوي أن السراج وقّع على مذكرات تفاهم حول مناطق يملك بالأساس السيطرة عليها، قائلاً:” فالحدود البحرية بالمنطقة الشرقية التي يتحدثون عنها تحت سيطرتنا بالبحرية الليبية بشكل كامل، وفي العاصمة لم يعد يفصل مواقع قوات الجيش الوطني)اليوم عن مقر إقامة السراج سوى كيلومترات معدودة”.

كما أشار المهدوي إلى أن الجميع في الجيش يعمل وفقاً لتعليمات القيادة العسكرية، بقوله: “نحن قيادات وعناصر ننتمي لمؤسسة منضبطة هي الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعليماته واضحة فيما يتعلق باتباع القواعد، والالتزام بالقوانين الدولية… لسنا مجموعة من المرتزقة والقراصنة لنغرق أي سفينة تمر مروراً نظيفاً، أياً كانت جنسيتها”.

وتطرق المهدوي إلى الحدود الواقعة تحت سيطرة البحرية الليبية، فقال: “نحن نسيطر على ممر مائي كبير، يقع بين الساحل الشرقي لليبيا وجنوب جزيرة تكريت، ولا نتوقع أن تحاول تركيا إرسال سفن عبره، فهي تعلم أننا سنكون لها بالمرصاد، لذا نراقب مجمل حركة سفنهم بدقة لمعرفة مسار تحركاتهم، أو أي قنوات بحرية أخرى، قد يحاولون عبرها الوصول إلينا”.

رئيس أركان القوات البحرية لفت إلى أن دور البحرية “لا يقتصر فقط على حماية السواحل، فقوات المشاة البحرية تشارك حالياً في معركة طرابلس… وقطاعات الجيش الوطني كثفت من هجماتها منذ دعوة المشير حفتر إلى التقدم لقلب العاصمة، وحققت فعلياً تقدماً نوعياً على مختلف المحاور المحيطة بطرابلس، مع الاحتفاظ بذات الاستراتيجية في تأكيد أن الحفاظ على سلامة المدنيين وأرواحهم”.