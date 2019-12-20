ليبيا – صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الروسيةبأن الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق وكذلك إمكانية إدخال القوات التركية في ليبيا تسبب قلقا كبيرا لموسكو.

المصدر وفي تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “هذا يثير العديد من التساؤلات، فهو يؤثر على مصالح الدول المجاورة، والوضع معقد”، معربا عن قلق موسكو.

وأضاف المصدر:” هناك قرارات من قبل مجلس الأمن الدولي وهناك قرارات بشأن حظر الأسلحة لذلك هناك الكثير من الأسئلة وإلى أن يتم حل النزاع يمكن لهذا التدخل العسكري الخارجي أن يعقد الوضع”.