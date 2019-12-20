ليبيا – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في إتصال هاتفي أمس الخميس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو آخر مستجدات الأزمة الليبية.

المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أشار إلى أن الاتصال تناول سُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار بليبيا ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين.

وبدوره، أطلع دي مايو الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته هناك وتناول الوزيران مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لما تمثله تلك الخطوة من انتهاك لاتفاق الصخيرات وتعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

كما توافق الوزيران على العمل على الدفع قدماً نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي وذلك سعياً لتحريك مسار برلين السياسي.