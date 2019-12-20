مصر – تتمتع بذور الشيا بالكثير من الخصائص التي تعود بالفائدة على الصحة وتساعد على خسارة الوزن. ولهذا من الممكن الاعتماد عليها كمكون أساسي لرجيم طويل الامد يمتد على 3 مراحل وحيث يمكن اضافتها الى الاطباق الصحية الخالية من الدهون والسكريات.

المرحلة الاولى لمدة اسبوعين

الفطور: نصف ملعقة طعام.

الغداء: نصف ملعقة طعام.

العشاء: نصف ملعقة طعام.

المرحلة الثانية لمدة شهر

الفطور: نصف ملعقة طعام.

وجبة خفيفة: نصف ملعقة طعام.

الغداء: نصف ملعقة طعام.

وجبة خفيفة: نصف ملعقة طعام.

العشاء: نصف ملعقة طعام.

المرحبلة الثالثة تمتد الى ان يتم تحقيق هدف الرشاقة.

الفطور: ملعقة طعام.

وجبة خفيفة: نصف ملعقة طعام.

الغداء: ملعقة طعام.

وجبة خفيفة: نصف ملعقة طعام.

العشاء: ملعقة طعام.

وكالات