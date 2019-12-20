مصر – تتمتع بذور الشيا بالكثير من الخصائص التي تعود بالفائدة على الصحة وتساعد على خسارة الوزن. ولهذا من الممكن الاعتماد عليها كمكون أساسي لرجيم طويل الامد يمتد على 3 مراحل وحيث يمكن اضافتها الى الاطباق الصحية الخالية من الدهون والسكريات.
المرحلة الاولى لمدة اسبوعين
الفطور: نصف ملعقة طعام.
الغداء: نصف ملعقة طعام.
العشاء: نصف ملعقة طعام.
المرحلة الثانية لمدة شهر
الفطور: نصف ملعقة طعام.
وجبة خفيفة: نصف ملعقة طعام.
الغداء: نصف ملعقة طعام.
وجبة خفيفة: نصف ملعقة طعام.
العشاء: نصف ملعقة طعام.
المرحبلة الثالثة تمتد الى ان يتم تحقيق هدف الرشاقة.
الفطور: ملعقة طعام.
وجبة خفيفة: نصف ملعقة طعام.
الغداء: ملعقة طعام.
وجبة خفيفة: نصف ملعقة طعام.
العشاء: ملعقة طعام.
وكالات