ألمانيا – فروة الرأس من أول أجزاء الجسم التي تتأثر بنقص الفيتامينات والمعادن، فعندما يتحول لون الشعر إلى الرمادي مبكراً لا ينبغي التقليل من أهمية هذا الأمر.

يرسل الجسم إشارات ليخبرك بما يحدث في داخله، وكل ما عليك هو مراقبة هذه العلامات، وتعديل مصادر التغذية. إليك أهم علامات نقص الفيتامينات والمعادن:

قشرة الشعر وتساقطه من علامات نقص المغذيات التي ينبغي الاهتمام بها

* في كثير من الأحيان يكون سبب ظهور قشرة الشعر نقص الأحماض الدهنية، التي توجد في الأسماك والمكسرات.

* لترقق وتساقط الشعر عدة أسباب، منها: نقص مجموعة فيتامينات “ب”. تناول الأرز البني والخبز الأسمر لإمداد الجسم بهذه الفيتامينات.

* تحوّل لون الشعر إلى الرمادي من علامات نقص النحاس.تناول الفطر (المشروم) والمأكولات البحرية والكاجو والشوكولا للحصول على النحاس.

* تشقق الشفاه علامة على نقص فيتامين “ب12” الذي يمكن الحصول عليه من البيض واللحوم وخاصة الحمراء.

* الصداع المتكرّر من دون سبب واضح قد يكون مؤشراً على نقص فيتامين “د”. تناول السردين والحليب واللوز، واحرص على التعرض المباشر للشمس وليس من وراء زجاج.

* إذا كان الشد العضلي في الساق متكرراً وغير مبرر قد يكون ذلك علامة على نقص الكالسيوم أو المغنيسيوم. تناول منتجات الألبان والمكسرات.

وكالات