فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

فلسطينيون يتوافدون نحو حدود غزة للمشاركة في مسيرات العودة

غزة – توافد مئات الفلسطينيين نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في “مسيرات العودة وكسر الحصار” الأسبوعية.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن مئات المتظاهرين يتوافدون نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

وأطلقت “الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية)، على مسيرات هذه الجمعة اسم “الخليل عصية على التهويد”.

وتأتي التسمية، في إشارة لمصادقة وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، في 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على بدء التخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في قلب مدينة الخليل الفلسطينية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتحتل إسرائيل البلدة القديمة من الخليل التي يسكنها نحو 600 مستوطن يهودي و200 طالب يحرسهم ألف و500 جندي إسرائيلي.

من جهته، قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة “حماس”، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: “مسيرات العودة لن تتوقف وستظل مستمرة وباقية بأشكال جديدة لإدامة جذوة النضال لدى شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة”.

وأضاف “المعركة مع الاحتلال مفتوحة ومسيرات العودة أحد أشكالها وجهود الفصائل الفلسطينية مستمرة لتطويرها وإخراجها بشكل يحافظ على استمراريتها وديمومتها”.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

الأناضول