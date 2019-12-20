إسبانيا – أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن مستقبل التشيلي أرتورو فيدال، نجم وسط برشلونة، قد يحسم اليوم الخميس، سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل في الانتقالات الشتوية خلال يناير / كانون ثان المقبل.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن فرناندو فيليسيفيتش، وكيل فيدال، حضر لقاء الكلاسيكو أمس الأربعاء أمام ريال مدريد، ويعتزم الاجتماع مع إدارة برشلونة للتعرف على وضع موكله.

ويحرص أرتورو فيدال على المشاركة بشكل أساسي، وهو ما يفتقده في برشلونة هذا الموسم، بعد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج.

وأشار التقرير إلى أن فيدال طالب وكيله بالنظر في العروض المقدمة له، حيث اعتاد على اللعب بشكل أساسي في يوفنتوس وبايرن ميونخ قبل الانتقال إلى برشلونة.

ويتمسك إنتر ميلان ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي بتلك الفرصة الذهبية أملًا في التدخل لضم فيدال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلى الرغم من اهتمام إنتر، إلا أن برشلونة لن يسمح للاعب بالرحيل، إلا إذا تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا.

المصـدر : كــووورة