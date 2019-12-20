موسكو – أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية عن مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر بجروح بليغة جراء إطلاق نار قرب مقر الهيئة وسط العاصمة موسكو امس الخميس.

وأكد المكتب الصحفي لهيئة الأمن الفدرالي الروسي إصابة اثنين من عناصرها، توفي أحدهما متأثرا بجروحه.

من جهتها، أشارت وزارة الصحة الروسية إلى إصابة 5 أشخاص جراء الحادث.

وأكدت هيئة الأمن الفدرالي أن الهجوم شنه شخص واحد، وتم “تحييده” والسيطرة على الموقف، مضيفة أن مطلق النار لم يتمكن من دخول مقر هيئة الأمن، والعمل جار على تحديد هويته.

وعلى إثر الحادث، أغلقت الأجهزة الأمنية شارع “بولشايا لوبيانكا” الذي وقع فيه إطلاق النار، والطرق المؤدية إليه، أمام حركة السيارات والمارة.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية تحقيقا في الحادث وفق المادة “التطاول على حياة موظف في الأجهزة الأمنية”.

من جهته، أكد الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على تفاصيل الحادث.

المصدر: وكالات