الأمارات العربية – اعتبر زير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن أهمية رسالة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، أمس، ورد الرئيس المصري عليها تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمّن قرقاش الرسالة والرد في تغريدة، عبر حسابه بموقع “تويتر”، مؤكدا أنه “في ظل الاختراقات الإقليمية فإن قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب”.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، قد أعلن أمس الخميس أن وزير الدولة السعودي عصام بن سعيد، سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز.

وجاءت هذه الرسالة في الوقت الذي كانت تعقد فيه في ماليزيا قمة إسلامية مصغرة شاركت فيها قطر وتركيا وإيران وماليزيا وقاطعتها معظم الدول العربية والإسلامية.

وأشار راضي، إلى أن الرسالة تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس المصري أكد أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

كما أعرب الرئيس المصري عن تطلع بلاده لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور بين البلدين، ودعم أواصر التضامن العربي.

المصدر: RT