الولايات المتحدة – دعا السيناتور بيرني ساندرز مرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2020، الولايات المتحدة إلى تبني سياسة خارجية “مؤيدة للفلسطينيين” وليس فقط إسرائيل.

كما وصف ساندرز أحد المرشحين عن الحزب الديمقراطي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نينياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد، بأنه “عنصري”.

وقال خلال مناظرة بين مرشحين للرئاسة، مساء الخميس، في كاليفرونيا: إن إسرائيل -أقولها كشخص عاش طفولته في إسرائيل وكيهودي فخور بذلك- لديها الحق ليس فقط في الوجود بل العيش أيضًا بأمن وسلام”.

وأضاف: لكن على السياسة الخارجية للولايات المتحدة ألّا تكون داعمة فقط لإسرائيل، بل يجب أن نكون أيضًا مؤيدين للفلسطينيين”.

وتابع قائلًا وسط تصفيق حار من الجماهير: ما نحتاجه هو ساحة متكافئة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، تعالج الأزمة المروعة في غزة يعاني 60 إلى 70% من شبابها من البطالة”.

كما هاجم ساندرز (78 عاما) نتنياهو الذي يعتبر حليف مقرب من دونالد ترامب، ووصفه بـ “العنصري”.

ويعد ساندرز إلى جانب جو بايدن أبرز مرشحين ديمقراطيين لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

الأناضول