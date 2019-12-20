مصر – أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية علاء رشدي، على تمسك القاهرة بالثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية وقضايا الحل النهائي.

وشدد رشدي في كلمته اليوم الخميس أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فتح البرازيل مكتبا تجاريا لها في القدس، على أنه لا شرعية لأي تغيير لوضعية القدس ولا شرعية لأية إجراءات من شأنها المساس بذلك من قريب أو بعيد.

وأضاف: “لا شرعية للاحتلال الإسرائيلي ولا شرعية للاستيطان الإسرائيلي غير القانوني والرفض كل الرفض لأية محاولات للمساس بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، أو ولايتها المنصوص عليها”.

ودعا رشدي إلى وقفة عربية حازمة وإجراءات عملية مدروسة بعناية وحكمة تتعدى الإعلان عن ثبات موقفنا من مسألة القدس بحيث تؤدي تلك الإجراءات لنتائج ملموسة إزاء موقف البرازيل الأخير بفتح مكتب تجاري لها في القدس.

ونبه إلى خطورة الإجراء الذي أقدم عليه الجانب البرازيلي والذي يمثل خرقا لقراري مجلس الأمن 476، 478 لعام 1980 وكافة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة خاصة القرار الصادر عام 2017.

المصدر: “مصراوي”