ليبيا – كشف تقرير إيطالي عن بعض الأسماء المرشحة لتولي منصب المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا حيث سيتمثل دور المبعوث الجديد في جعل الاستراتيجية الإيطالية أكثر فاعلية.

صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية ذكرت أن من بين الأسماء المطروحة ستيفان دي ميستورا، الدبلوماسى الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق ثم إلى أفغانستان ولبنان، وأخيراً إلى سورياوفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية.

فرانكو فراتيني، وزير الخارجية الإيطالي الأسبق أيضا من أبرز الأسماء المطروحة وشغل في السابق منصب المفوض الأوروبي وكان على تواصل جيد بموسكو، حيث تعد القناة التي افتتحت بالفعل مع موسكو مفيدة بالنسبة للوضع في ليبيا.

فيما يعد أيضا جيامبييرو ماسولو من أبرز الأسماء المتداولة لمنصب المبعوث الخاص إلى ليبيا وشغل ماسولو منصب مدير مكتب أمن المعلومات (الاستخبارات العامة الإيطالية) وهو أيضا رئيس شركة “فينميكانيكا” المتخصصة في مجال الدفاع والأمن وكدبلوماسي هو المنظّر أيضا لـ”مجموعة الاتصال” التي جربت بالفعل في منطقة البلقان.

ووفقاَ لنوفا يتم تداول اسم الوزير السابق وعمدة مدينة تورينو الإيطالية، بييرو فاسينو. وينطبق الشيء نفسه على ماسيمو داليما وزير الخارجية السابق ورئيس الوزراء السابق فضلا عن فيديريكا موجيريني المفوضة السابقة للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومارتا داسو نائب وزير الخارجية السابق، وناتالي توتشي مديرة معهد الشؤون الدولي