فيينا – تراجعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الجمعة، لكنها تظل قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بفضل قرب توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة (12.30 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.42 بالمئة أو 28 سنتا إلى 66.26 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط المقبل، بنسبة 0.46 بالمئة أو 28 سنتا إلى 60.90 دولارا للبرميل.

وأمس الخميس، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إنه ليس لديه شك في أن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين سيوقعون “المرحلة الأولى” من الاتفاق التجاري، مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

والجمعة الماضي، أعلنت الصين والولايات المتحدة، أنهما توصلتا إلى اتفاق المرحلة الأولى، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية وزيادة المشتريات الزراعية وبعض التغييرات الهيكلية في قضايا الملكية الفكرية والتكنولوجيا.

وأصدرت الصين أمس قائمة جديدة تضم 6 سلع كيماوية ونفطية من المنتجات الأمريكية ستُعفى من الرسوم الجمركية الإضافية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت الصين، أنها ستعفي فول الصويا ولحم الخنزير الأمريكي، من الرسوم الجمركية.

الأناضول