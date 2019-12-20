وزير خارجية البحرين مع كأس “خليجي 24”: ما تغلبونه (صور)

وزير خارجية البحرين مع كأس “خليجي 24”: ما تغلبونه (صور)

المنامة – نشر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، صورا وهو يحمل كأس بطولة “خليجي 24” التي فاز فيها منتخب بلاده .

وأرفق بن أحمد تغريدته على صفحته بموقع “تويتر” تعليقا، كتب فيه: “تحية للفريق الأحمر… ما تغلبوووووونه”.

وهذه المرة الأولى التي يفوز بها المنتخب البحريني بنهائي كأس الخليج ويتوج باللقب، بعدما خسر في أربع نهائيات واحتل فيها مركز الوصافة.

وكان المنتخب البحريني قد تغلب على نظيره السعودي بهدف نجم المنتخب محمد سعد الرميحي في الدقيقة 69 وذلك في نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24” التي استضافتها قطر بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري، وقام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتسليم الكأس لأعضاء المنتخب البحريني.

المصدر: twitter\khalidalkhalifa