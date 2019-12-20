إيطاليا – كشف تقرير صحفيي إيطالي عن تدخل يوفنتوس بقوة للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي.

وارتبط اسم هالاند مؤخرًا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، خاصة بعد سفر أولي جونار سولسكاير مدرب الشياطين الحمر إلى النمسا للتفاوض مع اللاعب.

وبحسب صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالي، فقد عقد مسؤولو يوفنتوس أكثر من جلسة مع مينو رايولا وكيل هالاند، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويرتبط رايولا بعلاقة مميزة مع إدارة النادي الإيطالي، وساهم في فوز البيانكونيري بخدمات ماتياس دي ليخت في الصيف الماضي.

وأشارت إلى أن يوفنتوس قدم عرضه بالفعل، والذي يتضمن راتبًا سنويا قدره 3 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت.

ويقدم هالاند مستويات مميزة للغاية هذا الموسم مع سالزبورج، بعدما سجل 28 هدفًا وصنع 7 آخرين خلال 22 مباراة فقط.

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