إسبانيا – عزز إشبيلية موقعه في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد تغلبه على مضيفه ريال مايوركا بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ18 من “الليغا” اليوم السبت.

وسجل هدفي النادي الأندلسي، البرازيلي دييغو كارلوس والأرجنتيني إيفير بانيغا من ركلة جزاء في الدقيقتين 20 و63 على الرتيب.

وبهذا الفوز، رفع إشبيلية رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين خلف كل من برشلونة المتصدر وريال مدريد الوصيف، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 15 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب “الليغا”.

المصدر: sportbox