ليبيا – ناشد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، بعد انتهاكها للاتفاق السياسي الموقع بشكل واضح وفاضح، مؤكداً أن ليبيا دولة ذات سيادة وعلى دول العالم احترام إرادة شعبها.

رئيس مجلس النواب أكد في تصريحات خاصة لصحيفة الاتحاد أن حكومة الوفاق لم تحترم الإعلان الدستوري ولم تنفذ الاتفاق السياسي وعليها الرحيل فلا فائدة منها للشعب الليبي.

ولفت إلى أن بعض الدول التي تتعامل مع حكومة الوفاق عليها التوقف عن ذلك والانحياز للشعب الليبي كي تستمر مصالح تلك الدول في ليبيا.

وأشار إلى أن السلطة التشريعية في ليبيا موحدة تحت راية البرلمان الشرعي بالبلاد، مشيراً إلى إسقاط البرلمان لعضوية عدد من النواب الذين يجتمعون في طرابلس بسبب تهديدهم للوحدة الوطنية وقد تبرأت عدة قبائل ليبية منهم.

كما شدد على أن المدة القانونية لحكومة الوفاق انتهت منذ سنوات فهي لم تؤد اليمين الدستورية ولم تنل الثقة بل رفضت من البرلمان مرتين، مضيفاً أن المفترض أن قرارات المجلس الرئاسي الليبي يجب أن تكون بالإجماع وليس بالأغلبية لكن السراج يعمل الآن بمفرده ويخالف الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات.

وبيّن أن ملحق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الصخيرات ينص على ضرورة إخراج الميليشيات من طرابلس لكن السراج بدلاً من إخراجهم يستعين بهم وباتوا يسيطرون على القرار بالعاصمة.

ونوّه المستشار صالح إلى أن الاتفاق الموقع بين السراج وأردوغان مجرد عملية ابتزاز فالأخير لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا كي لا يحدث احتكاك مع دول المتوسط والليبيون أيضاً يقفون صفاً واحداً رفضاً لإرسال قوات تركية.

رئيس البرلمان كشف عن تنظيمات إرهابية فارة من درنة وبنغازي واصفاً إياهم برأس الحربة الذين يقودون الميليشيات ضد الجيش الوطني، موضحاً أن الميليشيات الإجرامية لا تقاتل بشراسة مثلما يقاتل الإرهابيون والمرتزقة التابعون للوفاق والذين يحملون جنسيات عربية وأجنبية لكنهم لن يصمدوا أمام قوات الجيش.