البرازيل – لقي المواطن البرازيلي راؤول دينز (80 عاما) مصرعه إثر تعرضه للدغات النحل أثناء تشييعه جنازة ابنه الوحيد في ولاية رورايما شمالي البرازيل.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، التي نشرت الخبر على موقها الإلكتروني، إلى أن الرجل لقي مصرعه بعد أن هاجم سرب من النحل مشيعي جنازة ابنه، وأنه نقل إلى المستشفى وهو يعاني من حساسية حادة.

وأكدت الصحيفة، على أن عشرة من المشيعين عانوا من اللدغات لدى تواجدهم في مقابر الدفن هناك، حيث تأجلت جنازة الابن، مشيرة إلى أن العائلة تعتزم دفن الأب وابنه جنبا إلى جنب.

ولا يزال التحقيق جاريا للوقوف على ملابسات هذه الحادثة، لكن مسؤولا محليا قال، إن “كل شيء يشير إلى وفاة دينز بسبب لدغات النحل”.

المصدر: وكالات