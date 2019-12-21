سوريا – بدأ انتاج الدقيق في مصنع بمدينة تل أبيض، شمال شرقي تركيا، بعد توقفه عن العمل جراء احتلال تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” الإرهابي، للمدينة سابقا.

وذكر بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، الجمعة، أن العمل متواصل بمساعدة تركيا، على تلبية احتياجات سكان تل أبيض، بعد تطهيرها من الإرهابيين، ضمن عملية “نبع السلام”.

وأضاف البيان، أن ذلك يجري بالتعاون مع مركز الدعم والتنسيق في سوريا، والجيش الوطني السوري.

وأوضح أن “إنتاج الدقيق بدأ في مصنع بالمدينة، خلال الفترة الماضية، حيث جرى إنتاج ألفي طن من الدقيق فيه”.

وأشار إلى توزيع هذه الكمية من الدقيق على 14 فرنا بمركز المدينة، و4 قرى مجاورة، بثمن رمزي، من أجل توفير الخبز للسكان.

ونقل البيان، عن مدير مكتب المحاصيل بتل أبيض، إبراهيم حبيب، قوله إنه “جرى إنتاج الدقيق في المصنع باستخدام كميات من القمح كانت مخزنة”.

وأضاف حبيب، أن ذلك جرى بدعم تركيا، والجيش الوطني السوري، مقدما الشكر للدولة التركية على دعمها.

بدوره، أفاد عضو المجلس المحلي بتل أبيض، عبد العزيز رمضان، بأن الكميات الموجودة من الدقيق ستلبي احتياجات سكان المنطقة من الخبز، خلال الفترة المقبلة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر ذاته.

الأناضول