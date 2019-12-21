إسبانيا – حقق برشلونة انتصارا عريضا بنتيجة 4-1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل رباعية برشلونة كل من الفرنسي أنطوان غريزمان والتشيلي أرتور فيدال والأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز من ركلة جزاء، في الدقائق 14 و45 و69 و75 على الترتيب.

وسجل هدف الضيوف الوحيد بيري بونس في الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب وفك شراكته بالنقاط مع ريال مدريد الوصيف بـ36 نقطة والذي يستضيف غدا أتلتيك بلباو، فيما توقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 19 نقطة في المركز الـ15 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

المصدر: sportbox