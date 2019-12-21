ليبيا – اعتبرت بعثة المجلس الرئاسي في نيويورك في رسالة لمجلس الأمن أن ما أورده مندوب الجمهورية المصرية بشأن إتفاق السراج وتركيا يعد تدخلاً في الشؤون الليبية الداخلية على حد زعمه.

بعثة المجلس الرئاسي في نيويورك أكدت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لخارجية الوفاق على أنه لليبيا الحق في إبرام الاتفاقات والتفاهمات مع من تشاء من دول العالم وهو حق كفله القانون الدولي.

وأشارت إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع تركيا لا يناقض الاتفاق السياسي ولا يحتاج لتصديق من الجهات التشريعية على حد زعمها.

كما أضافت “الدول الداعمة لحفتر بالسلاح أو بالتعامل معه ومع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق خرقت قرارات مجلس الأمن”.