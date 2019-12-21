بغداد.. المحتجون يطالبون بإقالة رئيسي الجمهورية والبرلمان

بغداد – طالب المحتجون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد امس بإقالة رئيسي الجمهورية برهم صالح، ومجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأشار مصدر لـRT، إلى أن “المحتجين رفعوا لافتات عليها صور صالح والحلبوسي، مطالبين بإقالتهما على غرار رئيس الحكومة عادل عبد المهدي”.

المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد

وأضاف، أن “الشعارات التي رفعت في الساحة كانت تندد بهما، كما أن الهتافات كانت تشير إلى أن الدور القادم في ملف الإقالات على رئيسي الجمهورية والبرلمان”.

وأجل الرئيس العراقي برهم صالح تكليف رئيس الحكومة إلى يوم الأحد المقبل، معلنا أنه لا يريد استلام صلاحيات رئيس الحكومة في فترة الفراغ الدستوري، بعد استقالة عبد المهدي.

وأكد مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، أن “صالح كان يعتزم تكليف أحد المرشحين لتشكيل الحكومة العراقية الانتقالية الخميس، لكنه أجل ذلك إلى الأحد المقبل”.

المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد

وأضاف أن “أسماء كثيرة بدأت تطرح على الرئيس العراقي، لكن ما زالت هناك خلافات داخل الكتل السياسية، ورفض كبير من قبل متظاهري ساحة التحرير لتلك الأسماء”.

وقدم رئيس حكومة العراق عادل عبد المهدي استقالته لمجلس النواب في الرابع من ديسمبر الجاري، استجابة لمطالب المتظاهرين والمرجعية الدينية في البلاد.

المصدر: RT