ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن موافقة مجلس الوزراء في حكومة الوفاق على تفعيل مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا يعني أن الحكومة تسعى لتطبيق قرارات مجلس الأمن التي جاءت بها.

حويلي أشار في تصريح لقناة “التناصح” تابعته صحيفة المرصد إلى أن حكومة الوفاق جاء بها الاتفاق السياسي الذي اعتمد من مجلس الامن بقرار 2259 وبذلك يحق لحكومة الوفاق أن تستورد السلاح للدفاع عن هيبة الدولة وحماية المدنيين.

وإعتبر أن الإتفاق ليس لإعتماد مذكرة التفاهم فقط بل إضافة لطلب المساعدة من دول أخرى وليس من تركيا فقط كطلب المساعدة من أمريكا وبريطانيا وإيطاليا، لافتاً إلى أن السراج لم يطلب المساعدة من مصر وفرنسا لأنهما تساعدان ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

واستطرد حديثه:” بما أن تركيا قدمت العرض بناء على المذكرة التي وقعت في نوفمبر الماضي وأبدت استعدادها لتقديم أي دعم عسكري في حال طلب حكومة الوفاق، اليوم تعتبر الوفاق قد طلبت رسمياً وسوف يأتي الدعم للجبهات حتى يتم دحر العدوان والحفاظ على المدنيين”.

أما عن دور مجلس الدولة في تفعيل الاتفاقية نوّه إلى أن المجلس قدم مذكرة في السابق أكد خلالها أنها كونها مذكرة تفاهم فهي لا تحتاج لقرار برلماني لأن الحكومة ومجلس الوزراء هما المختصان بهذه العملية على حد زعمه.