وفازت كتيبة يورجن كلوب بهدف دون رد، بفضل البرازيلي روبرتو فيرمنيو.

وعقب المباراة النهائية حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في البطولة، حيث حصل على كرة أديداس الذهبية.

ويعتبر هذا إنجاز رائع لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول بكأس العالم للأندية 2019

وشارك صلاح في مباراة نصف النهائي أمام مونتيري وصنع الهدف الأول الذي سجله نابي كيتا، ولعب اللقاء بأكمله.

كما لعب صلاح مباراة اليوم وخرج في الدقيقة 118 حيث نزل بدلًا منه شيردان شاكيري.