سوريا – استطاعت صحفية تعمل في جريدة “الخليج تايمز” بدبي، الدخول إلى أحد سجون عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، والتقاط مشاهد حصرية تصوّرهم وتوثق حبسهم.

ونشرت الصحيفة على “تويتر” فيديو يظهر دخولها إلى أحد سجون “قوات سوريا الديمقراطية” حيث يقبع الدواعش.

وظهرت الصحفية أنجانا سنقر، وهي برفقة أحد عناصر “قسد”، وقد غطى وجهه لضرورات أمنية، فيما تبدأ هي بالتقاط صور السجناء.

وعلقت الصحفية على الفيديو: “من داخل سجن “داعش” في شمال سوريا، كنت قلقة بشأن عدم ارتداء الحجاب، هؤلاء من المتطرفين المتشددين الذين قاموا بقتل النساء واغتصابهن، لعدم التزامهن بآداب السلوك الاجتماعي، أشعر بالتوتر لمجرد وجودي معهم في نفس الغرفة”.

وأضافت: “لقد كانت هذه من أكثر المهمات المقلقة التي قمت بها أثناء إعداد التقرير، أن أكون بنفس الغرفة مع المئات من مقاتلي “داعش”.

المصدر: “سبوتنيك”