ليبيا – أصدر إن مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة اليوم الجمعة بياناً بشأن مزاعم الهجوم على مدينتهم والسيطرة على أجزاء منها من قبل مسلحي الوفاق.

مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن وصفه بـ”مثلث الحشد الميليشياوي والإخوان والأتراك” قد حاول اليوم أن يقترب من الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، مبيناً بأن أبناء المدينة كانوا لهم بالمرصاد ولقنوهم درسا لن ينسوه.

وأكد المجلس في بيانه على دحر من وصفهم بـ”الحشد المليشياوي” وتراجعوا، مشيراً إلى أن أهالي المدينة يحتفلون بالانتصار على مثلث الشر والفساد في ليبيا.

وأضاف المجلس في بيانه :” إننا ونحن ننتصر بالحق فإن هزائمهم تتكرر بالكذب المأجور الذي لم يعد له أي قيمة إعلامية.. إن الوطن لا يعرف قيمته إلا من ينتمي إليه انتماء تاريخيا واجتماعيا”.

واختتم مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة بيانه بتوجيه تحية وطنية خالصة لجنود القوات المسلحة العربية الليبية والقوة المساندة لهم مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة .