ليبيا – قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن بلاده مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات في حال ورود طلب رسمي من الليبيين في إشارة إلى إمكانية إرسال جنود إلى ليبيا.

أوقطاي أشار وفقاً لـ”روسيا اليوم” في كلمة خلال ملتقى للتجارة والتعاون بمدينة اسطنبول السبت إلى أن بلاده ستواصل حماية حقوقهم ومصالحهم وما وصفه بـ”جمهورية شمال قبرص التركية” (شمال قبرص المحتل من قبل تركيا) شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولفت إلى أن جميع السيناريوهات والخطط التي لا تضم تركيا في المنطقة باءت بالفشل واحدة تلو الأخرى بفضل موقفهم المناصر للحق والحقيقة بحسب قوله.

كما تابع أوقطاي: “وجهنا ضربات موجعة ضد الإرهاب في المنطقة بعمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام رغم جميع التهديدات بفرض العقوبات علينا”.