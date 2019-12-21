موسكو – اعلن وزير الطاقة وحماية البيئة الأوكراني، أليكسي أورجيل، إن روسيا ستدفع تعويضات لبلاده، تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وأفاد أورجيل، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة كييف، السبت، أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع روسيا، حول نقل الغاز إلى أوروبا عبر أراضيها، بعد محادثات صعبة.

وذكر أن الاتفاقية المزمع توقيعها، ستكون لمدة 5 سنوات، مع إمكانية تمديدها 10 سنوات أخرى.

وأردف: “روسيا ستدفع لأوكرانيا نحو 3 مليارات دولار”. معربا عن أمله في توقيع الاتفاقية مع موسكو بحلول نهاية العام الحالي.

من جانبه، أشار رئيس شركة “غازبروم” الروسية، أليكسي ميلر، إلى قرب توقيع اتفاقية مع الجانب الأوكراني، بخصوص حل مطالب التعويضات المتبادلة.

وأردف في تصريحات للصحفيين، “في حال تطبيق تسعيرة تنافسية، سيمر 65 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا، في 2020، و40 مليار متر مكعب بين 2021 و2024”.

والجمعة، وقعت شركتي “غازبروم” الروسية، و”نفط وغاز” الأوكرانية، في العاصمة البيلاروسية مينسك، بروتوكولا لتمديد اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ولحل المطالب المتبادلة.

وفي الفترة الماضية، تقدمت الشركة الروسية، لنظيرتها الأوكرانية، بطلب رسمي لتمديد الاتفاقية مدة سنة إضافية، كما ربطت الأولى تمديد أو توقيع اتفاقية جديدة، بتراجع كييف عن “مطالباتها القانونية” ضدها.

وعلق المدير التنفيذي للشركة الأوكرانية، يوري فترينكو، على الطلب الروسي، قائلا “غازبروم (الروسية) مدينةٌ لـ نفط وغاز (الأوكرانية) بنحو 3 مليارات دولار. إذا أرادت (الشركة الروسية) دفع هذا الدين عن طريق إمدادات الغاز، فنحن مستعدون لتقييم ذلك”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، وفبراير/ شباط 2018، أصدرت محكمة ستوكهولم للتحكيم، قرارا بشأن النزاعات بين “غازبروم” الروسية و”نفط وغاز” الأوكرانية، بشأن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، مطالبة الشركة الروسية بدفع 2.56 مليار دولار للشركة الأوكرانية، فيما قدمت غازبروم طعنا ضد الحكم.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين”، أن التوصل إلى اتفاقية جديدة مع أوكرانيا بشأن عبور الغاز من أراضيها إلى أوروبا، ممكن في حالة عدم وجود أي مطالبات قانونية.

وينتهي عقد نقل الغاز الحالي بين البلدين، والذي استمر منذ ما يقرب من 10 سنوات، في نهاية العام الجاري.

الأناضول