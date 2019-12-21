ليبيا – قال مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي إن وفد من المجلس مكون من شركات ليبية واصحاب الاعمال الليبيين المختصين بتجارة وتصنيع الأثاث سيتوجه إلى القاهرة لبحث تطوير فرص التعاون والتبادل التجاري مع مصر وذلك خلال شهر فبراير 2020.

المجلس أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس أنه سيتم فيها عقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوكالات والمصانع المختصة وهيئة تنمية الصادرات المصرية والاتحاد العربى لتنمية الصادرات.

وصرح مدير العلاقات في المجلس محمد بن غزي أن الزيارة ستشهد عقد الاجتماع الأول للجنة العليا الليبية المصرية المشتركة، علاوةً على التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المجلس والاتحاد العربي لتنمية الصادرات. وأشار إلى أن المجلس استقبل مؤخراً الكثير من الاستفسارات والطلبات من اعضاءالمجلس عن كيفية تطوير التعاون والاستثمار بالسوق المصرية، بهذا القطاع وآفاق تنميته فى ليبيا وهو الامر الذى دعا لتنظيم وتنسيق هذه الزيارة كخطوةً عملية وتتويجا للاتصالات المستمرة مع الجهات المختصة بمصر الشقيقة كما أكد بأن حجم المشاركة المتوقع في هذا اللقاء من الشركات الليبية من تجار وصناعيين في تزايد مستمر بالإضافة إلى أن هناك قائمة كبيرة من الشركات سيتم إعلان مشاركتها قريباً.