إسبانيا – اختتم أتلتيكو مدريد استعداداته لمواجهة ريال بيتيس، المقررة غدا الأحد على ملعب بينتو فيامارين، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني.

وفي الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، تأكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، أنه لن يستطيع الاعتماد على كوكي، غدا، بسبب معاناته من إصابة عضلية بالفخذ الأيمن، تعرض لها أمام أوساسونا الأسبوع الماضي.

وسيفتقد سيميوني أيضا خدمات فيكتور ماتشين ‘فيتولو’، الذي غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب إصابة عضلية، وكذلك دييجو كوستا الذي تُنتظر عودته أواخر فبراير/شباط المقبل، بعدما خضع لعملية جراحية، لعلاجه من فتق في الفقرات العنقية.

وباستثناء هؤلاء الثلاثة، تدرب باقي اللاعبين بشكل طبيعي، رغم الأحوال الجوية السيئة، حيث أجري المران تحت أمطار ورياح.

وشارك في المران الظهير الكرواتي شيمي فرساليكو، إلا أن استدعاءه لمواجهة ريال بيتيس غير مرجح، لكونه لا زال في مرحلة التعافي من إصابة في الركبة اليسرى.

وفي المقابل، قد يتمكن المدافع ستيفان سافيتش، الذي تدرب طوال الأسبوع مع باقي زملائه، من العودة لقائمة الفريق، التي غاب عنها في آخر ثلاث مباريات رسمية، بسبب إصابة عضلية.

ومع ذلك، لا يُعتقد أن يأتي ضمن التشكيلة، التي سيدفع بها سيميوني غدا أمام بيتيس.

المصـدر: كــووورة