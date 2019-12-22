ليبيا – نجحت السلطات ممثلةً بقوات الأمن التابعة للحكومة المؤقتة بالقبض على عصابة مؤلّفة من مصريين وليبيين تبيع قطعاً أثرية فرعونية نادرة تهرّب من مصر إضافةً إلى آثار رومانية وإغريقية موجودة بكثرة في المناطق الشرقية وتحديداً في جبلها الأخضر وتمت العملية بعد مراقبة المجموعة لأسابيع وقبض على أفرادها في مدينة البيضاء شرق بنغازي.

الناطق الرسمي باسم مديرية أمن توكرة خليل البرغثي قال وفي حديث لموقع”اندبدنت عربية” أمس السبت إنه بعد ورود معلومات من مصادر خاصة تفيد بوجود شبكة تعمل في تهريب وتجارة القطع الأثرية وعَقِب جمع معلومات كافية والاستدلال عليهم نصب رجال قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن توكرة كميناً لهذه الشبكة في إحدى الشقق في مدينة البيضاء وألقوا القبض على أفرادها.

وأوضح أنه عُثر على بعض القطع الأثرية الفرعونية النادرة بحوزة أفراد الشبكة تُعرف باسم تماثيل “قطط الباستيت” وتتميز بسعرها المرتفع.