إيران.. ارتفاع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير إلى 106

إيران.. ارتفاع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير إلى 106

إيران – ارتفع عدد وفيات وباء إنفلونزا الخنازير المنتشر في إيران، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 106 أشخاص.

جاء ذلك على لسان حسين عرفانيان رئيس قسم الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية، الأحد، حسب وكالة الأنباء الرسمية “إيرنا”.

وأوضح عرفانيان أن 3 آلاف و354 شخصا توجهوا إلى المستشفيات الأسبوع الماضي، بسبب أعراض ضيق في التنفس.

وذكر أنه بعد توقيع الكشف الطبي على أولئك المرضى، تبين إصابة 82 مريضا منهم بإنفلونزا الخنازير.

وأضاف عرفانيان، أن سبعة من هؤلاء المرضى فقدوا حياتهم جراء الوباء المنتشر في البلاد.

وكان علي رضا رئيسي نائب وزير الصحة الإيراني، قد أعلن في بيان له، في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن عدد الوفيات جراء وباء أنفلونزا منذ سبتمبر الماضي، بلغ 81 شخصًا.

وكانت مصادر صحية إيرانية، قد أعلنت تفشي فيروس “H1N1 ” المتسبب في وباء أنفلونزا الخنازير، خلال الأشهر الأخيرة، في عدة مدن منها غلستان، ومازيندران، وكرمان، وأهواز وغيرها.

وكالات