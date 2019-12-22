نيجيريا – تبنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” خلال قمة أبوجا، خطة عمل لخمس سنوات بقيمة مليار دولار لـ”مكافحة الإرهاب” في المنطقة، دون أن توضح الخطوط العريضة لهذه الخطة.

وقال رئيس مفوضية “إيكواس” جان-كلود كاسي برو في ختام القمة، إن “المؤتمر اعتمد خطة العمل 2020 – 2024 للقضاء على الإرهاب في المنطقة، وبيّن جدولها الزمني وميزانيتها”.

وأضاف: “سيتم تمويل الخطة من الموارد الداخلية، وأن إجمالي قيمة الخطة يبلغ 2.3 مليار دولار، وبالتالي لابد من تضامن الشركاء الدوليين لتأمين المبلغ”.

ولفت رئيس المفوضية إلى أن المبلغ الذي قررت المجموعة تخصيصه من مواردها الداخلية لتمويل هذه الخطة “يهدف إلى تعزيز ترسانة الأسلحة في الدول الأعضاء وأنشطة التدريب في الهياكل المختصة والتبادل الفعال للمعلومات الاستخبارية”.

وأوضح، أنّه “يتعين على رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن يستحدث فورا آلية شاملة وشفافة لإدارة الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل”، والتي “لم يتم تحديد تفاصيلها بعد”.

وناشدت المنظمة الإقليمية مجددا “وضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”، الأمر الذي يمهد الطريق أمام حصولها على تمويل من الأمم المتحدة، كما دعت إلى منح قوة الأمم المتحدة في مالي “مينوسما” “تفويضا هجوميا”.

وذكّر رئيس مفوضية “إيكواس” بـ”الضرورة الملحة” للتحرك ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة، إذ “زادت الهجمات الإرهابية بنسبة تقارب 80 بالمئة” مقارنة بعام 2018، مما تسبب بمقتل أكثر من 1800 شخص بين مدني وعسكري وتشريد حوالي 2.8 مليون شخص وإغلاق آلاف المدارس.

المصدر: أ ف ب