أبوظبي – تلونت 6 بورصات عربية بالأخضر في نهاية تداولات الأحد، مدعومة بتحسن المعنويات وصعود أسعار النفط في تداولات الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.4 بالمئة، لتغلق عند 66.14 دولارا للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 0.6 بالمئة إلى 60.44 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الكويت في صدارة الأسواق الرابحة، مستمدة الدعم من حالة التفاؤل بعدما أعلنت مؤسسة مورجان ستانلي الأسبوع الماضي، ترقية السوق لناشئة اعتبارا من يونيو/ حزيران 2020.

وزاد المؤشر الكويتي الأول بنحو 1.51 بالمئة إلى 6937 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام بنحو 1.11 بالمئة إلى 6263 نقطة.

وارتفعت بورصة قطر بنحو 1.29 بالمئة إلى 10474 نقطة، مع ارتفاع أسهم “قطر الوطني” بنسبة 2.94 بالمئة و”صناعات” بنسبة 1.56 بالمئة و”مصرف الريان” بنحو 0.76 بالمئة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.58 بالمئة إلى 1593 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 1.9 بالمئة و”مصرف السلام” بنحو 1.03 بالمئة و”البحرين والكويت” بنسبة 0.18 بالمئة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 13892 نقطة، على وقع مكاسب أسهم “بايونيرز القابضة” بنسبة 3.98 بالمئة و”التجاري الدولي” بنسبة 0.97 بالمئة و”القلعة” بنحو 0.43 بالمئة.

ونمت بورصة مسقط بنسبة 0.28 بالمئة إلى 3927 نقطة، على إثر صعود أسهم “الأنوار للسيراميك” بنسبة 4 بالمئة و”سيبمكورب صلالة” بنحو 3.8 بالمئة و”الجزيرة للخدمات” بنحو 2.74 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.11 بالمئة إلى 8300 نقطة، بدعم مكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف، إلى جانب قطاع البتروكيماويات رغم انخفاض سهم “أرامكو” بنحو 0.56 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.33 بالمئة إلى 5075 نقطة، مع هبوط أسهم “أبوظبي التجاري” 2.23 بالمئة و”أبوظبي الأول” 0.78 بالمئة و”دانة غاز” 0.54 بالمئة.

وتراجعت بورصة دبي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2763 نقطة، مع هبوط أسهم “شعاع” 4.5 بالمئة و”سوق دبي” 3.39 بالمئة و”أرامكس” 1.39 بالمئة.

ونزلت بورصة الأردن هامشيا بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1809 نقطة، مع انخفاض أسهم “البطاقات العالمية” بنسبة 7.69 بالمئة و”عمد للاستثمار” بنحو 1.85 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 1.69 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.51 بالمئة إلى 6973 نقطة.

قطر: بنسبة 1.29 بالمئة إلى 10474 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.58 بالمئة إلى 1593 نقطة.

مصر: بنسبة 0.4 بالمئة إلى 13892 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 3927 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 8300 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.33 بالمئة إلى 5075 نقطة.

دبي: بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2763 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1809 نقطة.

الأناضول