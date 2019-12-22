ليبيا – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم السبت محكمة ونيابة شماخخل بنغازي الابتدائية رفقة وزير العدل محمود الفيتوري.

وشارك في مراسم الافتتاح عضو مجلس النواب عن بنغازي بدر العقيبي ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار محمد مفتاح القوي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضا وعضو المجلس الأعلى للقضاء عن بنغازي والمحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي إبراهيم الدرسي ووكيل وزارة العدل الأستاذ خالد نجم ووكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبداللطيف بوهدمه ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري.

وأجرى الثني وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة جولة تفقدية في أروقة المحكمة ومجمع النيابة، مشيداً بالمجهودات المبذولة لإعادة هذا الصرح للعمل بعد تعرضه لأكثر من تفجير من قبل الجماعات الإرهابية قبيل تحرير المدينة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية.

وأثنى على دور جهاز تنمية و تطوير المدن برئاسة المهندس ناجي المعداني لإتمامه العمل المناط به على أكمل وجه.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء بعض الملاحظات حول المبنى، متجولا في قاعات المحكمةومكاتب النيابة.

وفي ختام الحفل كرم المجلس الأعلى للقضاء الثني لمجهوداته المبذولة للنهوض بالقطاع العدلي وعمله على بناء دولة المؤسسات والقانون.