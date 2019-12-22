ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن رئيس وأعضاء مجلس النواب تلقوا دعوة من البيض الأبيض لزيارة واشنطن وبحث الأزمة الليبية.

الدرسي وفي مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأول أشار إلى أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية عبروا عن رغبتهم لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لسماع وجهة نظر المجلس في الأحداث الأخيرة في ليبيا بصفته الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة مباشرة من الشعب الليبي.

وأضاف الدرسي أن مجلس النواب حريص على إيصال أصوات الليبية للقوى الدولية حول رفضهم التدخلات الخارجية السافرة خاصة من تركيا وقطر التي تدعم جماعات الإسلام السياسي المتطرف في البلاد وتغذي الجريمة العابرة للحدودة وجماعات تهريب البشر.