ليبيا – اجتمع رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج السبت بمقر المجلس برفقة رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، مع وفد من مدينة مسلاتة يضم حكماء وأعيان من المدينة حيث تم بحث أوضاع المدينة في ظل الظروف الراهنة.

السراج تقدم وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بالتعازي للوفد وأهالي مسلاتة وأسر ضحايا مسلحي الوفاق الذين سقطوا في قصف جوي على مواقعهم مدينة مسلاتة بعد محاولة فاشلة للهجوم على مدينة ترهونة، متهماً ماوصفها بـ”ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر” (القوات المسلحة الليبية) بقصف مدنيين حسب زعمه.

وأكد السراج على أن ما وصفها بـ”الأعمال الإجرامية الإرهابية” لن تمر دون رد شديد في ساحات المعركة دون أن يشير إلى لهجوم مسلحيه الفاشل على مدينة ترهونة .