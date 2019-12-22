ليبيا – اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية قال إن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها،فضلاً عن آخر تطورات جهود القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره وتعزيز قدرات التأمين الشامل على امتداد الحدود البرية والبحرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وبدوره، أشاد السيسي في هذا الإطار بما تبذله القوات المسلحة المصرية من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، موجهاً بمواصلة رفع مستوى القدرات والتدريب والاستعداد القتالي.