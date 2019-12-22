انجلترا – سقط مانشستر يونايتد أمام مضيفه واتفورد متذيل الترتيب 0-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد خطأ فادح لحارسه الإسباني دافيد دي خيا.

وارتكب دي خيا خطأ فادحا مع انطلاق الشوط الثاني منح من خلاله هدف التقدم لأصحاب الأرض، بعد أن فشل في التقاط كرة سهلة من تسديدة السنغالي إسماعيلا سار مرت بين يديه في الدقيقة الـ50.

وبعد دقيقتين فقط، تعرض اليونايتد لضربة ثانية حين ارتكب الظهير الأيمن آرون وان بيساكا خطأ داخل المنطقة على سار، ليمنح الحكم ركلة جزاء أكدتها تقنية المساعدة بالفيديو “VAR”، نجح في ترجمتها القائد تروي ديني.

وواصل فريق “الشياطين الحمر” نتائجه المخيبة أمام الأندية “الصغرى” في ظل نتائجه المميزة أمام الفرق الكبرى، إذ لم يخسر هذا الموسم في الدوري أي مباراة أمام الخمسة “الكبار” وليستر سيتي (أربعة انتصارات وتعادلان).

وكانت الفرصة متاحة أمام اليونايتد لتقليص الفارق إلى نقطة مع تشيلسي الرابع مؤقتا، قبل مباراة الأخير أمام مضيفه توتنهام في ختام الجولة لاحقا اليوم، إلا أن رصيده تجمد عند 25 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 12 بعد فوزه الثاني فقط هذا الموسم وبقي في ذيل الترتيب.

المصدر: أ ف ب