واشارة الدراسة خلال ندوة نظمتها حول إطلاق نتائج مسح تأثير حمل الحقائب المدرسية ان “حمل الحقائب المليئة بالكتب الثقيلة يتسبب في اصابة الاطفال بتشوهات العمود الفقري”، مشيرة الى “مسؤولية القطاع الصحي عن صحة كل فرد وتقديم الخدمات الصحية فنتائج البحث تعنى بصحة الطفل ومراقبة وضعه الاجتماعي والصحي بهدف خلق بيئة صحية تساعده على تلقي العلم”.

من جهتها اكدت مديرة قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير انتقالية في منظمة الصحة العالمية، ان هناك دراسات كثيرة تستند في تاثير حمل الحقائب الى مؤشرات منظمة الصحة العالمية اذ يجب ان لا يتجاوز وزن الحقيبة 10% من وزن الطفل”.

واوضحت انه “تم تنفيذ مسح على عينة من طلبة المدارس الابتدائية في عدد من البلدان، واشارت نتائج المسح الى ان اكثر من 76% من الطلاب يحملون حقائب ثقيلة” قد تؤدي بهم مستقبلا الى تشوهات خلقية .