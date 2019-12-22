المجعي: مازلنا ننتظر أن نرى أثر مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع تركيا على أرض المعركة

المجعي: مازلنا ننتظر أن نرى أثر مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع تركيا على أرض المعركة

ليبيا – قال القيادي بمدينة مصراتة والمتحدث باسم ما يعرف بـ”عملية بركان الغضي” التابعة للرئاسي مصطفى المجعي إن معركة طرابلس دخلت مرحلة جديدة وذلك عقب إعلان “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ساعة الصفر.

المجعي أكد في تصريحات خاصة لموقع “عربي21″ القطري أمس السبت أنه عقب إعلان حالة النفير تشكلت قوة قوامها من مدينة ترهونة ومدعومة من الحكومة لبسط السيطرة الكاملة على المدينة وتخليصها من ماوصفها بـ”الميليشيات المسيطرة عليها” (القوات المسلحة الليبية) وأنه بالفعل تمكنت هذه القوة في ساعات قليلة من دخول الحدود الإدارية لترهونة، على حد قوله.

وحول أهمية المدينة في سير المعركة، قال المجعي:” ترهونة هي المعقل الرئيسي الأخير لحفتر في غرب البلاد بعد خسارته لقاعدته الهامة ومركز عملياته مدينة غريان، لذا تحريرها أمر مهم عسكريا وجغرافيا وهذا ما تستهدفه قوات الحكومة”.

المجعي أعتبر أن الدعم التركي يفترض أنه دخل حيز التنفيذ منذ موافقة حكومة الوفاق الخميس الماضي على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مع الجانب التركي، مضيفاً:” ننتظر أن نرى أثره على أرض المعركة”.