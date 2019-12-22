ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن البرلمان التركي بموافقته علي اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين السراج و أردوغان يحرج الأخير الذي أدخل تركيا في مرحلة اللعب بالنار .

امغيب إعتبر في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن الرئيس التركي أردوغان تعود على سياسة المشي في حقول الألغام لكن هذه السياسة لن تجديه نفعاً في مثل الحالة الليبية.

وأضاف :”الأتراك في البرلمان التركي يبدو انهم لم يستفيدوا من دراسة التاريخ ابان الاستعمار التركي لليبيا، ليبيا التي عُرف شعبها على مر العصور بالشجاعة والتضحية والفداء دون عرضه وأرضه و إنه لا يخشى التهديد والوعيد و اذا قال فعل”.