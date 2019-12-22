ليبيا – أكد رئيس أركان القوات البحرية في الجيش اللواء فرج المهدوي أنّ القوة البحرية في حالة تأهبّ قصوى تحسبّاً لاحتمال دفع تركيا بمزيد من الأسلحة والجنود إلى ليبيا تنفيذاً للاتفاق الموقع بينها وبين حكومة الوفاق واستجابة لطلب الأخيرة الحصول على دعم لوجستي.

اللواء المهدوي وفي تصريح لموقع “العربية.نت” أمس السبت أوضح أن القوات البحرية مستعدة لكل الفرضيات ولديها من القوة ما يكفيها لصد أي انتهاك تركي للسواحل الليبية،مشيراً إلى أن هناك رقابة ومتابعة مفروضة على كل السفن القادمة إلى المنطقة الغربية.

ونوّه رئيس أركان القوات البحرية إلى أن الجيش جاهز للتدخل في أي وقت وتحت أي ظرف وسيستهدف الأتراك في البحر قبل وصولهم إلى الأراضي الليبية بعدما استهدفهم برّاً وجوّاً ولن يسمح بدخول أي دعم للميليشيات قد يعيق تقدمه في معركة طرابلس.

يشار إلى أن تصريحات اللواء المهدوي تأتي بعد اعلان القيادة العامة للقوات المسلحة عن إحتجاز سفينة قادمة من تركيا يقودها طاقم تركي قبالة سواحل درنة داخل الحدود البحرية المستحدثة مؤخرًا بين أردوغان والرئاسي ، مؤكدةً على جرها مع طاقمها إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها .