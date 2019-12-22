السعودية – ظهر لاعبو يوفنتوس بقمصان خاصة عليها أسماء اللاعبين باللغة العربية، في مباراة كأس السوبر الإيطالي 2019 التي استضافها اليوم الأحد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وتوج لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي 2019 بعد تغلبه على يوفنتوس بنتيجة 3-1.

وهذه هي سابقة تاريخية يبادر إليها فريق أوروبي عريق بعالم الساحرة المستديرة.

واغتنم يوفنتوس فرصة لعبه على أرض عربية، للاحتفال بالتراث العربي، والخط العربي، وذلك بكتابة أسماء نجومه وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالخط العربي.

كما حمل رقم كل لاعب بالفريق، تصميما مختلفا، حيث يضم الرقم بداخله كتابة عربية لكلمة “يوفنتوس”، بخط عربي خاص.

وقال جورجيو ريتشي المدير المالي ليوفنتوس، إن “بهذه الخطوة يثبت يوفنتوس مرة أخرى، أنه قريب من جماهيره في كل أنحاء العالم”.

وعملت شركة أديداس المصنعة لقميص يوفنتوس مع الخطاط والفنان السعودي شاكر كاشغري، الذي صمم هذه النسخة الخاصة من القميص.

وخاض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلا للدوري المحلي، فيما تواجد لاتسيو كبطل للكأس.

المصدر: وكالات