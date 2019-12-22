شرم الشيخ تشهد اختيار ملكة جمال القارات

مصر – فازت الهنغارية فاني ميكو بلقب ملكة جمال القارات في مسابقة اختتمت فعالياتها مساء الجمعة، وذلك على حلبة أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ المصرية.

واستمرت المسابقة على مدار أسبوعين بمشاركة 84 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

واعتبر مسؤولون مصريون أن المسابقة حققت هدفها الرئيس، وهو الترويج والدعاية للسياحة المصرية بشكل عام، وشرم الشيخ على وجه الخصوص، حيث تم الترويج للمسابقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والفيديوهات والرحلات، التي تعتبر من أهم وسائل الدعاية والتنشيط للسياحة المصرية، وللتأكيد على الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر وشرم الشيخ.

كما ساهم حجم التغطية الإعلامية للمسابقة بمختلف دول العالم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر في العالم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية