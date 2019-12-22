ليبيا – إلتقى وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب اليوم الأحد أعضاء عن شبكة الرصد والتقصي الوبائي الليبية أثناء ورشه العمل التدريبية بتونس .

وزير الصحة أكد خلال إلقاء وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزاة ضرورة العمل من خلال استراتيجية موحده للوصول لمكافحة الأمراض والأوبئة واستئصالها نهائيا من ليبيا .

وأشار إلى سرعة العمل في تطبيق مخرجات وتوصيات الدورة التدريبية الخاصة بشبكة الترصد الوبائي في المرافق الصحية بالبلديات وخاصة بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن والحدودية بشرق وغرب وجنوب البلاد من خلال الاعتماد علي برنامج الترصد الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض ولأهمية تحسين أداء فرق الاستجابة السريعة من خلال ايجاد قاعدة معلومات موحده وثابتة .

كما لفت إلى ضرورة الاستفادة من التطور التقني لتجاوز إشكاليات التعامل الورقي للإنذار فيما يتعلق بالترصد خاصة بعد الانتقال إلى العمل بنظام الإنذار الإلكتروني المبكر للأمراض مما يسهل مهام منسقي الترصد وتسهيل إدخال البيانات والمعلومات.

وأوضح أنه من المهم استدامة هذا العمل وعدم الاكتفاء بما تحقق واستمرار الجهود للإنذار المبكر والترصد للأمراض غير المعدية، مبيناً أن الترصد هو الخطوة الأولى لمعرفة كيفية التدخل للأمراض لذلك يجب إيجاد ترصد سريع يتم عليه بناء خطط الاستجابة السريعة والتحرك لاستئصال الأوبئة والأمراض .

واستعرض عقوب خلال اللقاء الوضع الوبائي في ليبيا والتحديات التي تواجهها الوزارة خاصة في ظل الاوضاع الحالية التي تشهدها البلاد، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لاستئصال تلك الأوبئة.

من جانبهم استعرض أعضاء شبكة الرصد والتقصي مع وزير الصحة نتائج الدورة التدريبية وأهدافها في مجال مكافحة الأمراض والترصد ممثلة ببرنامج الإنذار المبكر وآليه رفع التقرير من المرفق الصحي والتحقق من البلاغ ومسؤولية كل مستوى وكيفية مراجعة مؤشرات برنامج الترصد بالإضافة إلى التعريف ببرنامج الإنذار المبكر .